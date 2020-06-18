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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Понедельник, 03 августа 2020 23:07
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В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум, 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителем таможенной службы России в Абхазии Константином Козловым.

Они обсудили вопросы взаимодействия таможенных служб двух государств, гармонизации таможенного законодательства сторон,  роль таможен в активизации взаимной торговли и дальнейшем развитии и упрочнении экономических связей.

Речь также шла о функционировании в Абхазия специализированного таможенного органа Российской Федерации (СТО), расположенного в Гулрыпшском районе.


«Абхазский таможенный пост ФТС России является специализированным таможенным органом, находящимся в подчинении ФТС России и входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации. Создан он для совершения отдельных таможенных операций и таможенных процедур в отношении определенных видов товаров, перечень которых определен ФТС России по согласованию с Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия. Пост приступил к выпуску деклараций в феврале 2019 года и готов к работе даже в условиях наращивания объемов внешнеторговых поставок  абхазскими экспортёрами», – сказал Козлов. 

Премьер-министр отметил, что работа представителя ФТС РФ в Абхазии и специализированного таможенного органа актуальна и обусловлена необходимостью упрощения процессов оформления экспортируемых грузов из республики.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 03 августа 2020 23:18

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