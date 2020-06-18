В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ АБХАЗИИ И РОССИИ
Сухум, 3 августа 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителем таможенной службы России в Абхазии Константином Козловым.
Они обсудили вопросы взаимодействия таможенных служб двух государств, гармонизации таможенного законодательства сторон, роль таможен в активизации взаимной торговли и дальнейшем развитии и упрочнении экономических связей.
Речь также шла о функционировании в Абхазия специализированного таможенного органа Российской Федерации (СТО), расположенного в Гулрыпшском районе.
«Абхазский таможенный пост ФТС России является специализированным таможенным органом, находящимся в подчинении ФТС России и входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации. Создан он для совершения отдельных таможенных операций и таможенных процедур в отношении определенных видов товаров, перечень которых определен ФТС России по согласованию с Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия. Пост приступил к выпуску деклараций в феврале 2019 года и готов к работе даже в условиях наращивания объемов внешнеторговых поставок абхазскими экспортёрами», – сказал Козлов.
Премьер-министр отметил, что работа представителя ФТС РФ в Абхазии и специализированного таможенного органа актуальна и обусловлена необходимостью упрощения процессов оформления экспортируемых грузов из республики.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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