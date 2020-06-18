СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ ОБГОНЯЕТ ТУРЦИЮ

«По итогам дня 2 августа интенсивность бронирования отдыха в Абхазии у нас вдвое выше, чем в Турции. Если сравнить с аналогичной датой годом ранее, рост продаж туров на абхазские курорты составил 280%», – рассказал туроператор.

Сухум. 4 августа 2020. Абхазия-Информ. Продажи туров на абхазские курорты идут активнее, чем на турецкие. Такой статистикой по своей компании поделился Библио-Глобус.

Основным спросом пользуются такие гостиницы, как «Жоеkvara», «Эвкалиптовая Роща», Sun Palace, «МВО – Сухум», «Страна души» (бывший санаторий ПВО).

Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.

«В Краснодарском крае бюджетные объекты размещения уже практически заполнены. Поэтому те, кто планировал недорогой отдых, активно выбирают аналогичные по цене варианты на абхазских курортах. Есть и туристы, ждавшие открытия Абхазии», – говорит эксперт.

Что касается последнего обстоятельства, конкретный пример приводит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Наши клиенты уже ехали на отдых в Сочи. По дороге, в поезде, узнали об открытии границы с Абхазией и тут же попросили перебронировать им тур на эту страну».

Основная причина повышенного спроса на абхазские курорты – дешевизна. Пляжный отдых на направлении один из самых доступных по стоимости, цены на туры стартуют от 27 тыс. руб. за неделю в августе на двоих. При этом специалисты предупреждают: путешественникам нужно быть готовым к тому, что и без того не самый высокий уровень сервиса в этом году может оказаться еще более непритязательным. Ведь открытие границы с 1 августа стало неожиданностью для индустрии гостеприимства Абхазии. Ряду гостиниц потребуется время, чтобы привести в должный вид инфраструктуру, доукомплектовать штат. Последнее – серьезная проблема: многие сезонные сотрудники – горничные, повара и т.д., не дожидаясь старта туристического сезона на родине, уже нанялись на работу на российские курорты.

«Есть и отели, полностью готовые к приему гостей, но большинство запускается в экстренном порядке. Поэтому первое время не исключены перебои с предоставлением услуг. Некоторые объекты размещения отменяют питание», – резюмируют наблюдатели.

Об этом сообщает сайт: https://www.tourdom.ru/news/spros-na-tury-v-abkhaziyu-obgonyaet-turtsiyu.html