ГРУППА ЭКСПЕРТОВ МИНЗДРАВА РОССИИ НАЧАЛА РАБОТУ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 августа 2020. Абхазия-Информ. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Республике Абхазия для оценки оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19 приступила к работе группа специалистов ведомства. Помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева и директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова вместе с замминистра министерства здравоохранения Краснодарского края Ириной Вязовской посетили в Гудауте основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в «красной» зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить в эксплуатацию во второй половине текущего месяца.

В городе Сухуме представители Минздрава РФ проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных Covid-19, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники. По итогам рабочей поездки планируется провести совещание с главой республиканского минздрава Тамазом Цахнакия.

Об этом сообщает сайт Минздрава России:

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/04/14614-gruppa-ekspertov-minzdrava-rossii-nachala-rabotu-v-abhazii