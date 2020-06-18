 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ МИНЗДРАВА РОССИИ НАЧАЛА РАБОТУ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 04 августа 2020 17:00
Оцените материал
(0 голосов)
ГРУППА ЭКСПЕРТОВ МИНЗДРАВА РОССИИ НАЧАЛА РАБОТУ В АБХАЗИИ

Сухум. 4 августа 2020. Абхазия-Информ. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Республике Абхазия для оценки оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19 приступила к работе группа специалистов ведомства. Помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева и директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России  Инна Куликова вместе с замминистра министерства здравоохранения Краснодарского края Ириной Вязовской посетили в Гудауте основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в «красной» зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить  в эксплуатацию во второй половине текущего месяца.

В городе Сухуме представители Минздрава РФ проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных Covid-19, а также  ознакомились с организацией работы детской поликлиники. По итогам рабочей поездки планируется провести совещание с главой республиканского минздрава Тамазом Цахнакия.

Об этом сообщает сайт Минздрава России:

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/04/14614-gruppa-ekspertov-minzdrava-rossii-nachala-rabotu-v-abhazii

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2020 17:01

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ ОБГОНЯЕТ ТУРЦИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.