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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЗДРАВА РОССИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Новости Вторник, 04 августа 2020 17:49
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЗДРАВА РОССИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Сухум. 4 августа 2020. Абхазия-Информ. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи больным COVID-19, в Абхазию прибыла делегация Минздрава России. В её составе помощник министра здравоохранения Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов. 

Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая сегодня является госпиталем для больных COVID-19 в республике. Гости ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации, посетили инфекционный блок больницы, «красную» зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

В конце этой недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа.

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Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлиники. 

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После инспекции медучреждений в Минздраве состоялось совещание, на котором подвели итоги встречи. Представители Минздрава России ещё раз высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале для больных COVID – 19 и особо подчеркнули свою готовность оказать жителям Абхазии всестороннюю помощь. 

«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию. В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», – по завершении встречи отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Также достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которая будет направлена в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале. В ходе встречи поднимался вопрос и о лекарственных препаратах.  

«По официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов. В ходе встречи мы  нашли полное взаимопонимание и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы», – подчеркнул Тамаз  Цахнакия. 

В ходе встречи поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2020 18:29

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