ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЗДРАВА РОССИИ РАССКАЗАЛИ АЛЕКСАНДРУ АНКВАБ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В АБХАЗИЮ

Но перед этим помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская посетили в Гудауте госпиталь, определенный Минздравом Абхазии для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Сухум. 4 августа 2020, Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями Министерства здравоохранения Российской Федерации, прибывшими в Абхазию с рабочим визитом в рамках взаимодействия ведомств двух стран.

Специалисты здравоохранения РФ ознакомились с применяемой маршрутизацией пациентов, провели обход с абхазскими коллегами в «красной» зоне.

«Хотелось бы отметить положительные моменты: однозначно, в первую очередь – это медперсонал, его навыки и знания. Также по всем стандартам в больнице определены принципы диагностирования и лечения ковид-заражённых», – подчеркнула Гусева.

Принимавший участие во встрече министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия добавил, что группой был осмотрен комплекс, построенный для установки нового компьютерного томографа. По словам министра, с учётом срока монтажа, с середины августа КТ-оборудование в Гудаутском госпитале начнет функционировать.

Кроме того, представители Минздрава России проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных COVID-19, посетили столичную детскую поликлинику.

Гости рассказали премьер-министру, что совместно с абхазской стороной определены инструменты оказания помощи не только гражданам России, находящимся на отдыхе в Абхазии, но и абхазским гражданам. Так, по итогам переговоров решено транспортировать тяжёлых и среднетяжелых больных из Абхазии в Инфекционную больницу №2 в Дагомысе.

В рамках рабочего визита представители Минздрава России и Абхазии обсудят текущие вопросы ведомственного взаимодействия. В частности, вопросы исполнения некоторых соглашений, подписанных договоров и совместных программ, ход реализации программы льготного обеспечения российских граждан в Абхазии препаратами.

По словам прибывших специалистов, Минздрав России готов принять заявку на медикаменты на второй квартал 2020 года. Потребность одного квартала Программы составляет около 12 млн. рублей. Напомним, что ранее финансирование программы российской стороной было приостановлено.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.