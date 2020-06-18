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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ 9 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Вторник, 04 августа 2020 18:12
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В АБХАЗИИ 9 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 4 августа 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 9 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Продолжается обследование лиц, которые контактировали с уже заболевшими.

По данным на 4 августа, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели, трое пациентов умерло.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2020 18:43

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