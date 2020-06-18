В АБХАЗИИ 9 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 4 августа 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 9 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Продолжается обследование лиц, которые контактировали с уже заболевшими.

По данным на 4 августа, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.