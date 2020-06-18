СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ

Вопрос подготовки специалистов из Абхазии обсуждался в ходе рабочей встречи вице-премьера с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Москве в июне текущего года.

Сухум. 4 августа 2020, Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела встречу с кандидатами на обучение в учебном центре Главгосэкспертизы России.

В результате достигнутых договоренностей с руководством Главгосэкспертизы и при поддержке Минэкономразвития РФ семь специалистов из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы.

По словам Кристины Озган наличие специалистов-экспертов в строительной отрасли имеет существенное значение для республики.

«Мы обязаны демонстрировать ответственность и профессионализм, умение качественно работать. Ваша задача максимально использовать эту возможность и получить соответствующую профессиональную квалификацию», – подчеркнула Кристина Озган, обращаясь к кандидатам на обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.