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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ДОСТИГНУТЫ ДОГОВОРЕННОСТИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ

Новости Вторник, 04 августа 2020 18:49
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ДОСТИГНУТЫ ДОГОВОРЕННОСТИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ

Сухум. 4 августа 2020, Абхазия-Информ. Цахнакия: В соответствии с ранее достигнутыми договоренностям и по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Абхазию прибыла делегация Минздрава РФ. В ее составе помощник министра, руководители департаментов Минздрава и замминистра здравоохранения Краснодарского края. Вопросы и цели визита – определить наши взаимодействия в части оказания медпомощи ковидным больным. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

В ходе встречи определено, что будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю по маршрутизации пациентов больных COVID-19.

«Речь идет не только о туристах и отдыхающих, которые будут прибывать в Абхазию, и в случае их заболевания, естественно, будут все направляться в инфекционную больницу г. Сочи, но и наших пациентов, нуждающихся в лечении в специализированном учреждении», – подчеркнул Цахнакия.

По словам министра стороны также договорились о том, что Минздрав России в ближайшее время определит группу врачей и другого персонала, которые будут направлены на работу в Абхазию, в Ковидный центр в Гудауту.

В соответствии с договоренностями по официальному обращению в правительство РФ Абхазии будет оказана помощь в лекарственных

препаратах, средствах индивидуальной защиты, медицинских расходных материалах и др.

«Кроме того, мы обсудили ряд других вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе вопрос обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание. Я думаю, что в таком активном режиме взаимодействия мы будем решать все вопросы», – констатировал Тамаз Цахнакия.

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 04 августа 2020 18:55

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