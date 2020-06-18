ПРИСВОИЛИ ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА

Сухум. 5 августа 2020. Абхазия-Информ. Следственным подразделением столичного УВД с согласия прокурора г. Сухум возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в отношении В.Б. Чхеидзе и Г.Н.Гагуа. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Согласно материалам уголовных дел, в период времени с декабря 2018 года по март 2019 года операционисты дополнительного офиса №1070 ОАО «Сбербанк Абхазии», расположенного в городе Сухум по Проспекту Аиааира 84, Чхеидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нугзаровна, имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка – то есть путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка.

Гражданка Чхеидзе В.Б похищенные денежные средства на общую сумму 638.224 рублей в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица. После чего, воспользовавшись возможностью самостоятельного осуществления финансовых операций по данному счету с использованием банковской карты клиента кредитного учреждения, произвела снятие различными частями наличных средств в банкомате ОАО «Сбербанк Абхазии».

Аналогичным способом обналичила сумму в 1 млн 182 тысяч 200 рублей гражданка Гагуа Г. Н. Тем самым мошенническим способом и с использованием своего служебного положения завладела денежными средствами в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении Чхеидзе Валерии Борисовны возбуждено по ч. 4 ст. 156 УК РА, аналогичное преступление вменяется Гагуа Гунде Нугзаровне. А именно, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

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