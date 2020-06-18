 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИСВОИЛИ ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА

Новости Среда, 05 августа 2020 12:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИСВОИЛИ ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА

Сухум. 5 августа 2020. Абхазия-Информ. Следственным подразделением столичного УВД с согласия прокурора г. Сухум возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в отношении В.Б. Чхеидзе и Г.Н.Гагуа. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Согласно материалам уголовных дел, в период времени с декабря 2018 года по март 2019 года операционисты дополнительного офиса №1070 ОАО «Сбербанк Абхазии», расположенного в городе Сухум по Проспекту Аиааира 84, Чхеидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нугзаровна, имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка – то есть путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка.

Гражданка Чхеидзе В.Б похищенные денежные средства на общую сумму 638.224 рублей в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица. После чего, воспользовавшись возможностью самостоятельного осуществления финансовых операций по данному счету с использованием банковской карты клиента кредитного учреждения, произвела снятие различными частями наличных средств в банкомате ОАО «Сбербанк Абхазии».

Аналогичным способом обналичила сумму в 1 млн 182 тысяч 200 рублей гражданка Гагуа Г. Н. Тем самым мошенническим способом и с использованием своего служебного положения завладела денежными средствами в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении Чхеидзе Валерии Борисовны возбуждено по ч. 4 ст. 156 УК РА, аналогичное преступление вменяется Гагуа Гунде Нугзаровне. А именно, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

https://mvdra.org/press/10786/

 

Прочитано 9 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: ДОСТИГНУТЫ ДОГОВОРЕННОСТИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ С 5 ПО 9 АВГУСТА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ГУММАНИТАРНЫЙ КОРИДОР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.