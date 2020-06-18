С 5 ПО 9 АВГУСТА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ГУММАНИТАРНЫЙ КОРИДОР

Сухум. 5 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня Абхазия временно открыла границу на КПП «Ингур», для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Об этом сообщает сайт СГБ РА: http://sgbra.ru/index.php?ELEMENT_ID=456.

Гуманитарный коридор будет работать с 5 по 9 августа 2020 года, пропуск через КПП осуществляется с 9:00 до 19:00 местного времени.