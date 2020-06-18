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Абхазия Информ

С 5 ПО 9 АВГУСТА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ГУММАНИТАРНЫЙ КОРИДОР

Новости Среда, 05 августа 2020 12:45
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С 5 ПО 9 АВГУСТА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ГУММАНИТАРНЫЙ КОРИДОР

Сухум. 5 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня Абхазия временно открыла границу на КПП «Ингур», для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Об этом сообщает сайт СГБ РА: http://sgbra.ru/index.php?ELEMENT_ID=456.

Гуманитарный коридор будет работать с 5 по 9 августа 2020 года, пропуск через КПП осуществляется с 9:00 до 19:00 местного времени.

Все пребывшие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

Пересечение государственной границы возможно при наличии следующих документов:

– паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность РА за пределами Республики Абхазия;

– общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

– вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республика Абхазия;

– справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;

– для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

 

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