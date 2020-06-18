МИД АБХАЗИИ СОБОЛЕЗНУЕТ В СВЯЗИ СО ВЗРЫВОМ В ЛИВАНЕ

Сухум. 5 августа 2020. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте.

В ноте, в частности, говорится:

«Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».