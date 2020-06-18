КОМИССИИ ПО ГРАЖДАНСТВУ РАССМОТРЕЛА БОЛЕЕ 70 ЗАЯВЛЕНИЙ
Сухум. 5 августа 2020. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось заседание комиссии по гражданству при президенте Республики Абхазия. В работе заседания приняли участие: заместитель руководителя Администрации президента Саида Бутба, министр юстиции Анри Барциц, министр иностранных дел Даур Кове, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, врио председателя СГБ РА Роберт Киут, заместитель генерального прокурора Дамир Квициния, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, начальник паспортного Управления МВД РА Беслан Бигвава, старший референт по вопросам гражданства Администрации президента РА Милана Смыр.
На рассмотрение комиссии было вынесено более семидесяти заявлений о восстановлении и предоставлении абхазского гражданства.
Заседание комиссии по гражданству при Президенте будет проводиться не более одного раза в два месяца.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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