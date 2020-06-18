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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА С КОРОНАВИРУСОМ

Новости Среда, 05 августа 2020 20:22
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Сухум. 5 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 5 августа следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 из них.

Обследование всех контактных лиц продолжается. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 05 августа 2020 20:28

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