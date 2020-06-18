В ГАГРЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМЕ ПАЛЬМОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сухум. 6 августа 2020. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН), в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) по совместной инициативе Европейского союза и ООН, провела однодневный семинар по проблеме пальмовых вредителей для владельцев частных отелей Гагрского района.

Сегодня в Абхазии есть несколько вредителей, которые повреждают пальмы – это красный пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек. Данные инвазивные насекомые уже нанесли серьёзный ущерб нескольким видам пальм в Абхазии, и важно повышать осведомленность населения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этих вредителей. В Абхазии многие столетние пальмы расположены в частных отелях, и этот семинар был направлен на повышение осведомленности и знаний владельцев отелей об этих вредителях, чтобы они могли сообщать о заражении, когда ущерб еще не велик, поскольку их поддержка имеет решающее значение для искоренения этих видов.

«Во время семинара мы раздали информационный материал с контактными данными. Зараженные пальмы, если их не обнаружить на ранней стадии и не обрабатывать, часто погибают. Но на ранней стадии поражения они поддаются химической обработке инсектицидами. В нескольких странах эффективная борьба с красным пальмовым долгоносиком осуществляется с использованием методов интегрированной защиты растений, но все же, раннее обнаружение заражения имеет решающее значение для успеха любой программы по борьбе с вредителями», – сообщил Михаил Кирия, абхазский эксперт по борьбе с вредителями.

Семинар, организованный совместно с Госкомитетом по экологии, проводился в Пицунде, в отеле «Литфонд», где владельцы крупных отелей и местные экологи имели возможность задать вопросы и поделиться своим опытом борьбы с вредителями. Так же были представлены результаты мониторинга и борьбы с вредителями за последние годы и рекомендации в отношении обработки пестицидами. ФАО предложила техническую помощь всем частным владельцам, желающим получить инструкции по обработке пальм. Представители Госкомитета экологии со своей стороны заверили, что на текущий сезон у них достаточно пестицидов, в том числе и для частного сектора.

«Абхазия нуждается в скоординированном и систематическом подходе к борьбе с распространением трансграничных вредителей и болезней. Что касается пальм, то они много значат для абхазской культуры и являются частью наследия Абхазии. ФАО и ЕС объединяют усилия для развития потенциала для борьбы с вредителями, но это требует постоянных усилий со стороны сообществ, и отели как владельцы пальм должны сыграть значительную роль в защите столетних пальм», – считает Хавьер Санс Альварес, координатор программы для Абхазии.

За последнее десятилетие проникновение и распространение инвазивных вредителей оказало существенное влияние на сельскохозяйственный сектор в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями – коричневым мраморным клопом, красным пальмовым долгоносиком, белой бабочкой и самшитовой огневкой.

Для получения более подробной информации можно обратиться в Продовольственную и Сельскохозяйственную Организацию ООН (ФАО) по адресу: Сухум, проспект Мира, 21. или написать: e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.