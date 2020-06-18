ПОДПИСАНЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Новости Четверг, 06 августа 2020 12:28
Сухум. 6 августа 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал ряд распоряжений о назначениях:
Астамур Хицкурович Барциц назначен замминистра по туризму.
Бганба Вячеслав Валерьевич и Гамисония Эдуард Чичикович назначены замначальника Государственной миграционной службы.
Барциц Зураб Григорьевич назначен руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – главным судебным исполнителем Республики Абхазия.