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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Четверг, 06 августа 2020 17:28
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Сухум. 6 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 96 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 5 из них.

Обследование всех контактных лиц продолжается. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 06 августа 2020 17:43

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