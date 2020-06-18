НА БАЗЕ 2-Й БОЛЬНИЦЫ В СУХУМЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ВРЕМЕННЫЙ ПУНКТА ЗАБОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Сухум. 6 августа 2020. Абхазия-Информ. На базе Сухумской городской клинической больницы им. Остроумова будет организован временный пункт забора биологических материалов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и рентгенологическое обследование больных COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Распоряжение об этом подписал глава Администрации Сухума Беслан Эшба.

Это сделано в целях борьбы против распространения и лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Для организации этих мероприятий должны быть выделены рентгенкабинет и кабинет для забора биоматериалов.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на начальника Управления здравоохранения Администрации города Сухум.