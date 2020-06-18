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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ В ОТНОШЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СОУЧРЕДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "КАСКАД-М" .

Новости Пятница, 07 августа 2020 13:07
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ В ОТНОШЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СОУЧРЕДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ &quot;КАСКАД-М&quot; .

Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ. Следственное управлениее МВД Абхазии возбудило уголовное дело в отношении гендиректора и соучредителя предприятия «Каскад-М» Адзынба А. О. и неустановленных лиц по ч. 2 ст. 217 УК РА.

«Согласно материалам уголовного дела, Адзынба А. О. с группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами в нарушение Положения «О порядке оборота огнестрельного оружия», не имея соответствующего разрешения, незаконно приобрели и хранили в трех грузовых контейнерах на территории, арендуемой компанией «Каскад-М» в г. Сухум по ул. Героев Пограничников боеприпасы различного калибра», - сообщает пресс-служба МВД РА.

Как ранее сообщалось, в ходе обследования вышеуказанной территории боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при силовой поддержке СОБР МВД.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, обнаруженные боеприпасы, а именно - патроны различного калибра в количестве 2 637 420 единиц являются боевыми, технически исправными и пригодными для производства выстрелов.

Расследование уголовного дела проводит следственное управление МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 07 августа 2020 13:12

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