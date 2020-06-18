ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ В ОТНОШЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СОУЧРЕДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "КАСКАД-М" .

Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ. Следственное управлениее МВД Абхазии возбудило уголовное дело в отношении гендиректора и соучредителя предприятия «Каскад-М» Адзынба А. О. и неустановленных лиц по ч. 2 ст. 217 УК РА.

«Согласно материалам уголовного дела, Адзынба А. О. с группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами в нарушение Положения «О порядке оборота огнестрельного оружия», не имея соответствующего разрешения, незаконно приобрели и хранили в трех грузовых контейнерах на территории, арендуемой компанией «Каскад-М» в г. Сухум по ул. Героев Пограничников боеприпасы различного калибра», - сообщает пресс-служба МВД РА.

