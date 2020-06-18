ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ТИМУРА БЕЙЯ.

Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Бейя Тимура Абесаломовича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу № 10.

29 июля была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Лейба Тамази Гавриловича кандидатом в депутаты Парламента по этому же избирательному округу.

12 июля на выборах депутата парламента по Бзыпскому избирательному округу №10 ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим ЦИК РА назначил повторные выборы по этому округу на 13 сентября.