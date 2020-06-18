Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ. Ново-Афонский монастырь открыт для посещений с учётом соблюдения санитарных мер ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника — санитарного дня. Об этом сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии.

Богослужения проводятся согласно монастырскому расписанию священнослужителями СМА.

Священноначалие монастыря Святого апостола Симона Кананита обращается ко всем с убедительной просьбой при индивидуальном и групповом посещении Святой обители соблюдать социальную дистанцию, использовать личные дезинфицирующие средства и маски.