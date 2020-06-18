ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ВАЛИКО ПАЧУЛИЯ "БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ (1992-1993 ГГ.)"

Сборник включает в себя документы и материалы, хранившихся в военном архиве Министерства обороны РА. Документы, вошедшие в книгу, имеют отношение к образованию Вооруженных сил Абхазии, созданию военных структур, назначению командующего состава в целом, строительству Абхазской Армии. Также в книге опубликованы ежедневные оперативные сводок Министерства обороны о боевых действиях на фронтах. Документы расположены в хронологическом порядке и публикуются полностью без каких-либо сокращений в тексте, в соответствии с действующими правилами публикации, имеют научно-справочные сведения, в которых указано название архива, номер фондов, описи, дел и листов. Стиль и орфография документов сохранены».

Сухум. 7 августа. Апсныпресс . Дмитрий Басария. Вышла в свет книга ведущего научного сотрудника Абхазского Института гуманитарных исследований, кандидата исторических наук, полковника в отставке Валико Пачулия «Боевые действия в грузино-абхазской войне (1992-1993 гг.)».

По словам автора, многие документы, содержащиеся в ней, публикуются впервые, являются подлинными и полными. Документы и материалы, представляющие государственную и военную тайну, в сборник не вошли.

Материалы, собранные в книге, условно разделены автором на четыре периода: I период грузино-абхазской войны (14 августа – 6 октября 1992 г.) – крах плана молниеносного завоевания Абхазии Грузией; II период (7 октября 1992 – 1 июля 1993 г.) – позиционная война; III период (2 июля – 27 июля 1993 г.) – Июльская наступательная операция; IV период (28 июля – 30 сентября 1993 г.) – Сентябрьская наступательная операция и окончательная победа.