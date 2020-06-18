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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 82 ЧЕЛОВЕКА, У ШЕСТИ ИЗ НИХ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРДИЛСЯ

Новости Пятница, 07 августа 2020 17:42
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 82 ЧЕЛОВЕКА, У ШЕСТИ ИЗ НИХ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРДИЛСЯ

Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 82 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у шести человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в пятницу 7 августа.

Продолжается обследование всех тех, кто контактировал с уже зараженными.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели, три пациента умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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