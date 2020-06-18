ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 82 ЧЕЛОВЕКА, У ШЕСТИ ИЗ НИХ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРДИЛСЯ

Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 82 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у шести человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в пятницу 7 августа.

Продолжается обследование всех тех, кто контактировал с уже зараженными.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.