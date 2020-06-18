ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 82 ЧЕЛОВЕКА, У ШЕСТИ ИЗ НИХ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРДИЛСЯ
Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 82 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у шести человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в пятницу 7 августа.
Продолжается обследование всех тех, кто контактировал с уже зараженными.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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