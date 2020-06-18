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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ, ЗАЩИТИВШИХ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Новости Суббота, 08 августа 2020 13:17
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В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ, ЗАЩИТИВШИХ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Сухум. 7 августа 2020. Абхазия-Информ.  8 августа – День памяти и скорби по погибшим в результате вооруженной агрессии Грузии против народа Южной Осетии.

В этот день, по уже давно сложившейся традиции, президент Абхазии Аслан Бжания посетил посольство Южной Осетии и Абхазии и оставил запись в Книге памяти.

Ранее президент глава государства направил письмо президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову по поводу этой трагической для народа Осетии даты. В письме говорится:

Уважаемый Анатолий Ильич!

Сегодня, в день двенадцатой годовщины вероломного вторжения грузинских войск в Южную Осетию,  мы вместе с братским осетинским народом  вспоминаем  героев-защитников  Отечества.  8 августа 2008 года войдет в историю, как трагическая, в то же время героическая дата.  Отважные сыны и дочери Южной Осетии дали  достойный отпор грузинским захватчикам, ворвавшимся   под покровом ночи в мирный город Цхинвал.

События августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска  агрессора были разгромлены.

Наши народы  вместе, поддерживая друг друга, прошли сложный путь к независимости.    Уверен, что объединив усилия мы добьемся больших успехов в государственном строительстве во имя мирного и благополучного будущего наших народов. 

В этот день мы преклоняем головы перед памятью  героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли.  Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память воинам-освободителям!» 

Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия также  выразил соболезнования председателю Парламента Республики Южная Осетия  Алану Тадтаеву в связи с Днем памяти и скорби. 

«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает  соболезнования и искреннюю поддержку народу Республики Южная Осетия в связи с Днем скорби.

Вместе с братским югоосетинским народом 8 августа мы чтим память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших Отечество, мирных жителей, российских миротворцев и солдат Вооруженных сил России, ставших жертвами грузинской агрессии, низко кланяемся их родным и близким. Каждый из них своей жизнью проложил путь к свободе и международному признанию государственного суверенитета наших республик. 

Боль, страдания, искалеченные судьбы и горечь утрат этой кровопролитной войны ещё крепче сплотили наши народы. 

Уверены, что чувства братства, дружбы и солидарности народов наших стран всегда будут неизменны.  

В эти скорбные и памятные дни желаем народу Республики Южная Осетия мирной и счастливой жизни»,  –  отмечается в письме.

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