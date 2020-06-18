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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА

Новости Суббота, 08 августа 2020 14:41
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА

Сухум. 8 августа 2020. Абхазия-Информ.  Президент Абхазии Аслан Бжания посетил посольство Южной Осетии в Сухуме и почтил память погибших во время агрессии Грузии в августе 2008 года.

«Сегодня мы отмечаем трагическую дату в истории братского народа Южной Осетии. 12 лет назад, 8 августа 2008 года, под покровом ночи грузинские войска вторглись в спящий мирный Цхинвал. Погибли ни в чем неповинные люди, среди которых – дети, женщины и старики», – сказал глава государства.

Аслан Бжания отметил  героизм защитников Южной Осетии: «В этот день мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли, их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память войнам – освободителям».

 

Эта дата, как отметил президент, трагическая и одновременно героическая. 

«Этот день символизирует  мужество и храбрость  защитников Родины. Сыны Южной Осетии не дрогнули, проявляя чудеса героизма и отваги, они дали жесткий отпор противнику, защитили свой народ, свою Отчизну», – подчеркнул Аслан Бжания.

По словам главы государства «события августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Великая Россия  своих друзей  в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены. 

Аслан Бжания осмотрел фотовыставку, посвященную  трагическим событиям  августа 2008 года и оставил  запись в книге памяти.

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Президент и вице-президент Бадра Гунба, члены правительства почтили минутой молчания память погибших – жертв августовской трагедии 2008 года.

Посол Республики Южная Осетия в  Абхазии Олег Боциев поблагодарил президента и Посольство РФ за поддержку.

«В августе 2008 года произошла трагедия, унесшая жизни  ни в чем неповинных мирных граждан и  российских миротворцев, самоотверженно выполнивших свой долг в Южной Осетии», – сказал  он.

«8 августа 2008 года для Южной Осетии, Абхазии и России стало символом борьбы за свободы, мужества и взаимопомощи», – отметил советник посла РФ в Республике Абхазия Максим Литвинов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 08 августа 2020 14:59

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