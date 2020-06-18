ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА

Сухум. 8 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил посольство Южной Осетии в Сухуме и почтил память погибших во время агрессии Грузии в августе 2008 года.

«Сегодня мы отмечаем трагическую дату в истории братского народа Южной Осетии. 12 лет назад, 8 августа 2008 года, под покровом ночи грузинские войска вторглись в спящий мирный Цхинвал. Погибли ни в чем неповинные люди, среди которых – дети, женщины и старики», – сказал глава государства.

Аслан Бжания отметил героизм защитников Южной Осетии: «В этот день мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли, их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память войнам – освободителям».