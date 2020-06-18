ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА
Сухум. 8 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил посольство Южной Осетии в Сухуме и почтил память погибших во время агрессии Грузии в августе 2008 года.
«Сегодня мы отмечаем трагическую дату в истории братского народа Южной Осетии. 12 лет назад, 8 августа 2008 года, под покровом ночи грузинские войска вторглись в спящий мирный Цхинвал. Погибли ни в чем неповинные люди, среди которых – дети, женщины и старики», – сказал глава государства.
Аслан Бжания отметил героизм защитников Южной Осетии: «В этот день мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли, их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память войнам – освободителям».
Эта дата, как отметил президент, трагическая и одновременно героическая.
«Этот день символизирует мужество и храбрость защитников Родины. Сыны Южной Осетии не дрогнули, проявляя чудеса героизма и отваги, они дали жесткий отпор противнику, защитили свой народ, свою Отчизну», – подчеркнул Аслан Бжания.
По словам главы государства «события августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены.
Аслан Бжания осмотрел фотовыставку, посвященную трагическим событиям августа 2008 года и оставил запись в книге памяти.
Президент и вице-президент Бадра Гунба, члены правительства почтили минутой молчания память погибших – жертв августовской трагедии 2008 года.
Посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев поблагодарил президента и Посольство РФ за поддержку.
«В августе 2008 года произошла трагедия, унесшая жизни ни в чем неповинных мирных граждан и российских миротворцев, самоотверженно выполнивших свой долг в Южной Осетии», – сказал он.
«8 августа 2008 года для Южной Осетии, Абхазии и России стало символом борьбы за свободы, мужества и взаимопомощи», – отметил советник посла РФ в Республике Абхазия Максим Литвинов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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