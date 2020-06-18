ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНЫ 14 МЕСТНЫХ ГРАЖДАН И ОДИН ОТДЫХАЮЩИЙ С COVID-19

Сухум. 8 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 14 из них.

Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, он вывезен для лечения в РФ.