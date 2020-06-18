 

В мире

В ТУРЦИИ СООБЩИЛИ О РЕЗКОМ РОСТЕ ЧИСЛА ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА
августа 05 2020

В ТУРЦИИ СООБЩИЛИ О РЕЗКОМ РОСТЕ ЧИСЛА ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА

В Турции резко выросло число выявленных случаев коронавируса, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. «Серьезный…
ЕВРОСОЮЗ НЕ ОТКРОЕТ ГРАНИЦЫ С РОССИЕЙ КАК МИНИМУМ ДО СЕРЕДИНЫ АВГУСТА
июля 28 2020
ЕВРОСОЮЗ НЕ ОТКРОЕТ ГРАНИЦЫ С РОССИЕЙ КАК МИНИМУМ ДО СЕРЕДИНЫ АВГУСТА
«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020
«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНЫ 14 МЕСТНЫХ ГРАЖДАН И ОДИН ОТДЫХАЮЩИЙ С COVID-19

Новости Суббота, 08 августа 2020 18:39
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНЫ 14 МЕСТНЫХ ГРАЖДАН И ОДИН ОТДЫХАЮЩИЙ С COVID-19

Сухум. 8 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 14 из них.

Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, он вывезен для лечения в РФ.

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Выписана одна пациентка из находящихся на госпитализации с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 08 августа 2020 18:49

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.