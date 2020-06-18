ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНЫ 14 МЕСТНЫХ ГРАЖДАН И ОДИН ОТДЫХАЮЩИЙ С COVID-19
Сухум. 8 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 14 из них.
Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, он вывезен для лечения в РФ.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Выписана одна пациентка из находящихся на госпитализации с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.
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