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Абхазия Информ

МОЛОДЫХ ЛЕЙТЕНАНТОВ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ, ДИСЛОЦИРОВАННОЙ В АБХАЗИИ, ОБЕСПЕЧАТ СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЕМ

Новости Понедельник, 10 августа 2020 11:27
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МОЛОДЫХ ЛЕЙТЕНАНТОВ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ, ДИСЛОЦИРОВАННОЙ В АБХАЗИИ, ОБЕСПЕЧАТ СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЕМ

Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Все молодые лейтенанты, которые прибудут для военной службы в российскую военную базу, дислоцированную в Республике Абхазия, будут обеспечены служебным жильем.

\Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в этом году после окончания высших учебных заведений в российскую военную базу в Абхазии прибудет около 100 молодых специалистов, более 30 из которых – семейные. Всем молодым офицерам с первых дней службы выделят жилые помещения в военном городке и офицерских общежитиях.

В дальнейшем при представлении документов квартиры будут распределены в очередном порядке.

Инфраструктура военного жилого городка базы включает жилые дома, детский сад, культурные и досуговые центры, а также спортивные площадки и места отдыха.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 10 августа 2020 11:37

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