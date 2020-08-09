МОЛОДЫХ ЛЕЙТЕНАНТОВ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ, ДИСЛОЦИРОВАННОЙ В АБХАЗИИ, ОБЕСПЕЧАТ СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЕМ
Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Все молодые лейтенанты, которые прибудут для военной службы в российскую военную базу, дислоцированную в Республике Абхазия, будут обеспечены служебным жильем.
\Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в этом году после окончания высших учебных заведений в российскую военную базу в Абхазии прибудет около 100 молодых специалистов, более 30 из которых – семейные. Всем молодым офицерам с первых дней службы выделят жилые помещения в военном городке и офицерских общежитиях.
В дальнейшем при представлении документов квартиры будут распределены в очередном порядке.
Инфраструктура военного жилого городка базы включает жилые дома, детский сад, культурные и досуговые центры, а также спортивные площадки и места отдыха.
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