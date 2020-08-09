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Абхазия Информ

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН ИЗМЕНИЛИ ОТНОШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЯМ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Новости Понедельник, 10 августа 2020 13:12
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Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Коронавирус серьезно повлиял на желание путешествовать 24,3% россиян. Об этом говорится в результатах исследования, которое сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел специально для ТАСС.

У респондентов узнали, как изменилось их отношение к поездкам из-за пандемии. «Оказалось, что 53,3% россиян планируют отпуск как и прежде, 22,4% пока не поняли, изменилось ли что-то для них, а 24,3% ответили, что COVID-19 серьезно повлиял на их желание путешествовать», –сообщили в OneTwoTrip.

Сервис также поинтересовался у респондентов, готовы ли они путешествовать по России. Отмечается, что 40,2% опрошенных уже планируют такой отпуск и еще 13,5% выбрали вариант ответа «Скорее да, чем нет». В свою очередь 30,5% все же будут ждать дальнейшего открытия границ. При этом 8,7% россиян теперь не могут позволить себе отпуск, а у 7,1% пока вообще нет желания куда-то ехать.

Меры безопасности и транспорт

В будущие поездки почти половина опрошенных (48,8%) возьмут с собой маски, чуть меньше (44,2%) – санитайзеры. Все возможные средства защиты положат в багаж 32,8%. Перчатками готовы пользоваться только 23,4%. Купить все необходимое на месте планируют 5,6%, а 13,1% ответили, что и сейчас не пользуются никакими средствами защиты - и не видят смысла делать это в поездках.

48,1% путешественников назвали самолет наиболее приемлемым видом транспорта во время пандемии. Треть россиян (31,1%) готова отправляться в поездки только на личном автомобиле. За поезда голосуют 3,9%, а за автобусы - всего 1,2%. В свою очередь 15,6% уверены, что вид транспорта не важен.

Более половины (50,6%) опрошенных сообщили, что в нынешней ситуации отдают предпочтение пляжному отдыху, 36,7% будут планировать любое путешествие индивидуально. За активный отдых выступили 24,5%, а 22,2% - за экскурсии. Лечебный отдых привлекает 15,6%, круиз - 6% , а экстремальный туризм - 5,8%. Помимо этого, 2,3% отметили, что теперь будут проводить отпуск на даче, в походах или заниматься спортом на природе.

Опрос проходил в рассылке OneTwoTrip. В нем участвовали 1 446 человек.

https://tass.ru/obschestvo/9147139

 

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