РОССИЙСКО-АБХАЗСКАЯ ГРАНИЦА: РОСТ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни продолжается рост транспортного и пассажирского трафика. С момента открытия границы с Республикой Абхазия (с 1 по 10 августа 2020 года) таможенный контроль проведен в отношении порядка 50 тысяч транспортных средств, в том числе более 45 тысяч легковых автомобилей, 1700 грузовых, 1600 автобусов, проследовавших в обоих направлениях. За этот период российско-абхазскую границу пересекло порядка 230 тысяч физических лиц. Только за минувшие выходные границу пересекло порядка 80 тысяч физлиц и 15 тысяч единиц транспорта в обоих направлениях.

Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники оформили более 50 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Южное таможенное управление http://yutu.customs.gov.ru/news/document/246949

В связи с увеличением потока автотранспорта и туристов, сочинские таможенники работают в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 23 полосы движения, включая резервную полосу, открытую для повышения пропускной способности пункта пропуска. На грузовых линиях контроля используется реверсивное движение. Штатная численность поста увеличена за счет прикомандирования должностных лиц с других постов таможни.

Нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз. В сутки границу пересекает до 7 тысяч транспортных средств, до 40 тысяч физических лиц.