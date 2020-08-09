ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ЗАПУЩЕНЫ ФОНТАНЫ У АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА
Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. На днях в тестовом режиме были запущени фонтани на Набережной махаджиров у Абхазского драмтеатра. Ремонтные работы велись здесь полтора месяца. На приведение в порядок фонтанов потрачено около трехсот тысяч рублей личных средств инвестора.
Работы по реставрации фонтанов выполнило Дорожно-ремонтно-строительное Управление Администрации города Сухум. Очищена основная чаша фонтана, а также грифоны и вазоны, которые затем покрасили.
Управлением «Горстрой» столичной Администрации проведена работа по реконструкции стен насосной станции фонтанов.
В дальнейшем планируется обновить освещение фонтана.
Восстанавливается и остановка общественного транспорта по проспекту Аиааира в Сухуме, напротив ТЦ «Сухумприбор». Настенная мозаика реставрируется.
С крыши остановки вывезли три контейнера мусора. После ее восстановления здесь положат брусчатку, установят новые скамейки.
Длина остановки около 14 метров, ширина около 5 метров.
Строители просят не портить рекламными объявлениями мозаичное панно остановки, а также стены восстановленных, либо вновь построенных столичных остановок.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации столицы.
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