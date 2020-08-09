ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ЗАПУЩЕНЫ ФОНТАНЫ У АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА

Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. На днях в тестовом режиме были запущени фонтани на Набережной махаджиров у Абхазского драмтеатра. Ремонтные работы велись здесь полтора месяца. На приведение в порядок фонтанов потрачено около трехсот тысяч рублей личных средств инвестора.

Работы по реставрации фонтанов выполнило Дорожно-ремонтно-строительное Управление Администрации города Сухум. Очищена основная чаша фонтана, а также грифоны и вазоны, которые затем покрасили.

Управлением «Горстрой» столичной Администрации проведена работа по реконструкции стен насосной станции фонтанов.