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Абхазия Информ

ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ЗАПУЩЕНЫ ФОНТАНЫ У АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА

Новости Понедельник, 10 августа 2020 15:42
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ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ЗАПУЩЕНЫ ФОНТАНЫ У АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА

Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. На днях в тестовом режиме были запущени фонтани на Набережной махаджиров у Абхазского драмтеатра. Ремонтные работы велись здесь полтора месяца. На приведение в порядок фонтанов потрачено около трехсот тысяч рублей личных средств инвестора.

Работы по реставрации фонтанов выполнило Дорожно-ремонтно-строительное Управление Администрации города Сухум. Очищена основная чаша фонтана, а также грифоны и вазоны, которые затем покрасили. 

Управлением «Горстрой» столичной Администрации проведена работа по реконструкции стен насосной станции фонтанов.

 

В дальнейшем планируется обновить освещение фонтана.

 Восстанавливается и остановка общественного транспорта по проспекту Аиааира в Сухуме, напротив ТЦ «Сухумприбор». Настенная мозаика реставрируется.

С крыши остановки вывезли три контейнера мусора. После ее восстановления здесь положат брусчатку, установят новые скамейки.

Длина остановки около 14 метров, ширина около 5 метров.

 IMG_2358.JPG

Строители просят не портить рекламными объявлениями мозаичное панно остановки, а также стены восстановленных, либо вновь построенных столичных остановок.

IMG_2362.JPGОб этом сообщает пресс-служба Администрации столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 10 августа 2020 15:49

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