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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ НАПРАВИЛ ТЕЛЕГРАММУ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СВОЕМУ СИРИЙСКОМУ КОЛЛЕГЕ

Новости Понедельник, 10 августа 2020 18:28
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АСЛАН БЖАНИЯ НАПРАВИЛ ТЕЛЕГРАММУ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СВОЕМУ СИРИЙСКОМУ КОЛЛЕГЕ

Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования своему сирийскому коллеге Башару  Хафез Аль-Асаду в связи с гибелью  граждан Сирийской Арабской Республики во время взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В телеграмме соболезнования говорится:  

«Ваше Превосходительство г-н Президент,

 

 

позвольте от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выразить соболезнования в связи с гибелью граждан Вашей страны в результате взрыва в порту Бейрута, в Ливане.

Народ Республики Абхазия разделяет горесть этой трагедии, последствия которой станут тяжелым испытанием не только для Ближневосточного региона, но и для мира в целом.

Перед лицом этой трагедии желаю огромного мужества и стойкости семьям и близким жертв, скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу принять уверения в моем весьма глубоком к Вам уважении».

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 10 августа 2020 18:32

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