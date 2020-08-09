АСЛАН БЖАНИЯ НАПРАВИЛ ТЕЛЕГРАММУ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СВОЕМУ СИРИЙСКОМУ КОЛЛЕГЕ
Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования своему сирийскому коллеге Башару Хафез Аль-Асаду в связи с гибелью граждан Сирийской Арабской Республики во время взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В телеграмме соболезнования говорится:
«Ваше Превосходительство г-н Президент,
позвольте от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выразить соболезнования в связи с гибелью граждан Вашей страны в результате взрыва в порту Бейрута, в Ливане.
Народ Республики Абхазия разделяет горесть этой трагедии, последствия которой станут тяжелым испытанием не только для Ближневосточного региона, но и для мира в целом.
Перед лицом этой трагедии желаю огромного мужества и стойкости семьям и близким жертв, скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу принять уверения в моем весьма глубоком к Вам уважении».
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