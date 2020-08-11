АБХАЗСКИЕ МЕДИКИ ВЫЯВИЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ КОВИДОМ ЗА СУТКИ - 26
Сухум. 14 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 235 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано 8 граждан, один – гражданин России, переведен на лечение в Сочи.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 182 человека. Из них 66 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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