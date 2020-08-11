ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ

«Бзиала шэаабет! Я рад вас всех видеть! Для меня очень важно в статусе президента проводить такую встречу», – сказал Аслан Бжания, приветствуя их.

Сухум. 14 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился сегодня с добровольцами – ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. Они прибыли в Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных Дню добровольца.

«Все поколения народа Абхазии помнят ваш труд и высоко его ценят. Я хотел бы вас за это поблагодарить. Еще раз хочу подчеркнуть следующую мысль: Абхазия - это ваша Родина, вы проливали за нее кровь, не жалели свою жизнь. Мы это никогда не забудем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Я бы хотел иметь возможность общения с вами всегда, когда вы того желаете. Еще раз хочу поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили во имя народа Абхазии», – сказал А. Бжания.

Во встрече принимали участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, заместитель главы Администрации г. Сухум Автандил Сурманидзе.

Представители добровольческих организаций поздравили президента с избранием на высший государственный пост и пожелали ему успехов.

Доброволец из Кабардино-Балкарии Тимур Шарданов подарил Аслану Бжания книгу «Черкесская диаспора».

Речь на встрече шла и о проблемах, с которыми сталкиваются добровольцы и их семьи. Это вопросы получения абхазского гражданства, организация отдыха в Абхазии и др.

Среди обращений к Президенту также были просьбы о содействии в поисках пропавших без вести добровольцев. Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал разобраться в этих вопросах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.