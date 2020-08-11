В ТИРАСПОЛЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ АБХАЗИИ

Ежегодно 14 августа во всех городах и районах Абхазии возлагают цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне. Память абхазских воинов почтили сегодня и в Приднестровье.

Тирасполь, 14 августа. /Новости Приднестровья/. 28 лет назад в Абхазии началась Отечественная война. 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики. Кровопролитная война длилась 413 дней и завершилась 30 сентября победой абхазского народа.

На церемонии, прошедшей в Тирасполе, полномочный представитель Республики Абхазия в ПМР Александр Ватаман процитировал слова первого президента Абхазии Владислава Ардзинба: «Мы шли на смерть, чтобы жить».

«Каждый понимал, что если он не встанет на защиту своего отечества, если он не встанет на защиту своей родины, то не будет ни Абхазии, ни абхазов, ни памяти, ни языка – наследия абхазского народа», – отметил Александр Ватаман.

Заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк вспомнил нашего соотечественника Романа Радковского, который в начале 1990-х отстаивал независимость родного Приднестровья, а в 1993 году добровольцем прибыл в Абхазию, где и погиб вместе со своим боевым товарищем.

«28 лет назад, когда Приднестровье возвращалось к мирной жизни, к сожалению, братская Абхазия столкнулась с вторжением грузинских карателей на свою территорию. Эта война продлилась 413 дней. Сегодня мы отдали дать памяти героям Абхазии, которые ценой своей жизни дали возможность своим родным, близким, потомкам жить и строить своё свободное государство», – отметил Александр Стецюк.