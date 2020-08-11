АСЛАН БЖАНИЯ ОТДАЛ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА И ВОИНАМ ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Сухум. 14 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Боевой Славы в Сухуме и Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В памятном мероприятии вместе с главой государства приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного Собрания – Парламента Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства, депутаты парламента, ветераны войны, представители общественности.