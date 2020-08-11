АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

28 лет назад, 14 августа 1992 года в наш мирный дом пришла беда – войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Агрессор рассчитывал в течение нескольких дней покорить нашу страну и сломить стремление нашего народа к свободе. Однако, он просчитался. В первые же часы герои-защитники Абхазии дали жесткий отпор захватчикам.

14 августа – день трагический и в то же время олицетворяет стойкость и героизм нашего народа. 413 дней и ночей шла Отечественная война народа Абхазии. Наши бойцы под командованием национального лидера Владислава Ардзинба вели ожесточенную борьбу за свободу Апсны.

В этот скорбный день мы склоняем головы перед памятью погибших за свободу Родины, сыновей и дочерей Абхазии, воинов - добровольцев. Их подвиг будет служить будущим поколениям, как пример истинного патриотизма, бескорыстного служения Отечеству.

Вечная слава Героям Отечественной войны народа Абхазии».