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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Новости Пятница, 14 августа 2020 13:12
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АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 14 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания сделал обращение по случаю 28-ой годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии.

«Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем День памяти защитников Отечества.

28 лет назад, 14 августа 1992 года в наш мирный дом пришла беда – войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Агрессор рассчитывал в течение нескольких дней покорить нашу страну и сломить стремление нашего народа к свободе. Однако, он просчитался. В первые же часы герои-защитники Абхазии дали жесткий отпор захватчикам.

 

 

14 августа – день трагический и в то же время олицетворяет стойкость и героизм нашего народа. 413 дней и ночей шла Отечественная война народа Абхазии. Наши бойцы под командованием национального лидера Владислава Ардзинба вели ожесточенную борьбу за свободу Апсны.

В этот скорбный день мы склоняем головы перед памятью погибших за свободу Родины, сыновей и дочерей Абхазии, воинов - добровольцев. Их подвиг будет служить будущим поколениям, как пример истинного патриотизма, бескорыстного служения Отечеству.

Вечная слава Героям Отечественной войны народа Абхазии».

 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 14 августа 2020 13:21

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