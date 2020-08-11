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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Новости Пятница, 14 августа 2020 12:45
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В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 14 августа 2020. Абхазия-Информ. С 3 по 13 августа, в рамках 17-го международного шахматного фестиваля «Абхазия опен», проводился шахматный турнир «Сухум-опен 2020».   В турнире участвовали 50 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России. Организаторы фестиваля  Госкомитет РА по делам молодёжи и спорта,  Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации Сухума и Федерация шахмат Абхазии.

В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал мастер ФИДЕ Шаньгин Валерий (г. Челябинск), второе место занял Шайнуров Тайгат (г. Челябинск) и третьим призером Лакербая Тимур (г. Гудаута).

Среди участников с национальным рейтингом  – Табарян Артем (Сухум). Среди ветеранов – Гриднев Юрий (Краснодар).

Среди юношей до 16 лет – Кварацхелия Тристан, Кайтан Алан и Багателия Нестор – все трое из Сухума.      

Среди девушек до 16 лет – Лаквитава Сарида (Сухум).

В турнире «В» до 12 лет победу одержал шахматист из Сухума Аджинджал Аскар. Второе место Рискин Григорий (Москва), третье Жуков Иван (Москва).      

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами, а также призами от представительства «Россотрудничества» в Абхазии – книгами известных русских писателей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 14 августа 2020 12:57

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