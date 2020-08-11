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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Новости Суббота, 15 августа 2020 12:37
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 15 августа 2020. Абхазия-Информ. Состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику добровольцам, установленному в городе Гудаута рядом со зданием, где во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа.

В ней приняли участие руководство республики, добровольцы и ветераны войны, семьи погибших, представители общественных организаций, жители Абхазии.

Затем состоялся митинг, на котором выступившие отметили роль добровольцев в победе над грузинскими оккупационными войсками.

«В Абхазии всегда будут помнить о подвиге добровольцев, которые ценой своей жизни защищали народ Апсны», - подчеркивали выступавшие.

Празднования завершатся концертом посвященным  Дню добровольца, который пройдет в Государственном музей Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба, в Сухуме.

На празднование Дня добровольца приехали представители добровольческих организаций (около 125 человек) из Северной Осетии, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, из Адыгеи, а также представители казачества России.

***

15 августа 1992 года на второй день грузино-абхазской войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с генералом Султаном Сосналиевым. Поэтому этот день  и был выбран в последствии для учреждения Дня добровольца. 

Затем, через горные перевалы, пришли на помощь абхазам пришли добровольцы из республик Северного Кавказа, представители Донского и Кубанского казачества, Приднестровья, представители абхазских диаспор Турции, Иордании и Сирии.

Добровольческое движение было многонациональным, в нем участвовали представители десятков национальностей. Добровольцы внесли весомый вклад в победу. Их присутствие, особенно на первом этапе войны, сказалось на боевом и моральном духе абхазского ополчения. Основная масса добровольцев шла в Абхазию, даже не сообщая об этом своим близким.

За время боевых действий на помощь Абхазии пришли более двух тысяч добровольцев из братских республик Северного Кавказа, из разных городов России и других стран. 51 человек был удостоен звания «Герой Абхазии», 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали «За отвагу». В время войны погибли более 260 добровольцев.

С инициативой учреждения Дня добровольца выступил бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая.

8 августа 2013 года экс-президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон «О внесении изменений в Закон о праздничных и памятных днях Республики Абхазия», в соответствии с которым 15 августа было объявлено праздничным рабочим днем – Днем добровольца.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 15 августа 2020 13:12

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