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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ И БАДРА ГУНБА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Новости Суббота, 15 августа 2020 13:17
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АСЛАН БЖАНИЯ И БАДРА ГУНБА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Сухум. 15 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба возложили цветы к памятнику добровольцам в Гудауте.

Накануне глава государства встретился с добровольцами прибывшими в Абхазию для участия в мероприятиях посвященных Дню добровольца.

Аслан Бжания отметил вклад добровольцев в Победу.

«Все поколения народа Абхазии помнят ваш труд и высоко его ценят. Я хотел бы вас за это поблагодарить. Еще раз хочу подчеркнуть следующую мысль: Абхазия - это ваша Родина, вы проливали за нее кровь, не жалели свою жизнь. Мы это никогда не забудем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Я бы хотел иметь возможность общения с вами всегда, когда вы того желаете. Еще раз хочу поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили во имя народа Абхазии», – сказал А. Бжания.

Информация и фото представлены пресс-службой главы государства.

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Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 15 августа 2020 13:23

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