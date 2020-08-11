ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ СЕМЬ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Сухум. 16 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 77 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 7 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 21 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них средней тяжести 3 пациентов, тяжёлый один. Выписано трое граждан, один пациент – гражданин Абхазии, переведен на лечение за пределы РА.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 189 человек. Из них 69 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.