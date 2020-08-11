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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПРОСИТ О ПОМОЩИ – НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ

Новости Воскресенье, 16 августа 2020 13:07
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Сухум. 16 августа 2020. Абхазия-Информ. С начала пандемии коронавирусной инфекции медики Абхазии работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Сегодня персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих сограждан.

Уважаемые граждане Абхазии! В Гудаутском ковидном госпитале на данный момент наблюдается дефицит младшего медицинского персонала, в частности, санитаров. 

Печально, но факт – за все время работы госпиталя чаще слышны критика, упреки и обвинения. Помощь медицинским работникам мало кто предлагал. А она реально нужна. Физическая. Персонал выдыхается. 

В связи с этим Министерство здравоохранения Абхазии, Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывают волонтеров республики, желающих поддержать медиков, звонить по номеру +7 940 927 14 27.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 августа 2020 13:11

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