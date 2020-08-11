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Абхазия Информ

ЧЕТЫРЕ ЮРИСТА УСПЕШНО СДАЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

Новости Понедельник, 17 августа 2020 15:28
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Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. Четыре юриста успешно сдали квалификационный экзамен на должность судьи

Как сообщается на сайте Верховного суда РА, 12 августа 2020 года состоялось заседание экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Квалификационные испытания прошли успешно Сафарбей Миканба – бывший генеральный прокурор Республики Абхазия, Беслан Бжания - специалист по судебной статистике Верховного суда РА, Беслан Берулава - прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры РА и Кристина Язычба - адвокат Коллегии адвокатов РА.

Квалификационный экзамен на должность судьи проходил в соответствии с требованиями Конституционного закона РА «О судебной власти».

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