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Абхазия Информ

ДУЭТ "PIANO DUO" ПОСВЯТИТ СВОЙ КОНЦЕРТ ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 17 августа 2020 16:34
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ДУЭТ &quot;PIANO DUO&quot; ПОСВЯТИТ СВОЙ КОНЦЕРТ ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ

Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. 24 августа в 19:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия состоится концерт фортепианного дуэта заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и Гулизы Авидзба «Piano Duo», в сопровождении Государственного камерного оркестра под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян.

Концерт посвящается Дню международного признания независимости Республики Абхазия.

В рамках программы гости концерта услышат в живом исполнении произведения выдающихся зарубежных, абхазских и русских композиторов.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 17 августа 2020 16:47

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