ДУЭТ "PIANO DUO" ПОСВЯТИТ СВОЙ КОНЦЕРТ ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ

Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. 24 августа в 19:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия состоится концерт фортепианного дуэта заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и Гулизы Авидзба «Piano Duo», в сопровождении Государственного камерного оркестра под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян.