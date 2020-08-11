К ПРЕЗИДЕНТУ НА ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ПРИШЛО БОЛЕЕ 50 ГРАЖДАН
Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам. С разными вопросами к главе государства обратились более 50 человек со всех районов Абхазии.
Как сообщает пресс-служба Президента Ра, обращения в основном касались решения социальных проблем, вопросов трудоустройства, улучшения жилищных условий и др.
На встрече с Бжания побывали и представители духовенства.
По ряду обращений президентом были приняты решения на месте, а по вопросам, требующим дополнительного изучения, были даны соответствующие поручения руководителям различного уровня.
Последнее от
- ДУЭТ "PIANO DUO" ПОСВЯТИТ СВОЙ КОНЦЕРТ ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
- ЧЕТЫРЕ ЮРИСТА УСПЕШНО СДАЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
- В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК
- МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПРОСИТ О ПОМОЩИ – НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ
- ДОСТУПЕН ЕДИНЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО СУХУМУ