К ПРЕЗИДЕНТУ НА ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ПРИШЛО БОЛЕЕ 50 ГРАЖДАН

Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам. С разными вопросами к главе государства обратились более 50 человек со всех районов Абхазии.

Как сообщает пресс-служба Президента Ра, обращения в основном касались решения социальных проблем, вопросов трудоустройства, улучшения жилищных условий и др.