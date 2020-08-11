ПРООН ДОСТАВИЛА В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПАРТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Эта партия гуманитарной помощи включает 2000 биозащитных комбинезонов, 140 респираторных масок N95, 20 инфракрасных термометров, 10 000 нитриловых перчаток разных размеров, 4 000 бахил, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров дезинфектанта, 10 дезинфицирующих ковриков и 250 литров антибактериального мыла для рук.

Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. В связи с ростом случаев заражения COVID-19, выявленных в Абхазии, Программа Развития ООН (ПРООН) 15 августа 2020 г. доставила в Гудаутскую больницу новую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также сопутствующие товары на общую сумму 26 200 долларов США.

Стоимость материалов, предоставленных ПРООН для борьбы с COVID-19 в Абхазии, достигла 130 000 долларов США.

По данным Минздрава Абхазии, на 16 августа в республике зарегистрировано 189 случаев COVID-19, из которых 3 человека умерли и 69 выздоровели. В настоящее 21 инфицированный пациент проходит лечение в Гудаутской больнице,

Это уже пятая партия медицинских товаров, доставленных ПРООН в Абхазию с начала пандемии.

Финансирование данной поставки было предоставлено Агентством США по Международному Развитию (USAID) и ПРООН, через Целевой Фонд OOH по реагированию и восстановлению при COVID-19.

Общая стоимость медицинских изделий для лечения COVID-19, предоставленных ПРООН Абхазии, составила 130 000 долларов США.

Предыдущие поставки были осуществлены в марте, апреле, мае и июне при финансовой поддержке ПРООН, USAID и Европейского Союза.

ПРООН также продолжает проводить тренинги по COVID-19 для медицинского персонала в больницах Абхазии. В рамках программы, финансируемой USAID, ПРООН установила оборудование для видеоконференц-связи в 11 различных медицинских учреждениях: Гудаутской больнице, Республиканской больнице, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Санитарно-эпидемиологической службе и в семи районных больницах. ИКТ-оборудование предназначено для того, чтобы медицинские работники могли обращаться за советом к международным специалистам и участвовать в онлайн-тренингах и консультациях по новым протоколам лечения COVID-19 и другим медицинских вопросам.

В настоящее время ПРООН использует данную систему для проведения онлайн-курсов, разработанных и проводимых международными экспертами по таким темам, как управление больницами, а также по лабораторному тестированию и диагностике COVID-19.