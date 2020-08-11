ПРООН ДОСТАВИЛА В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПАРТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Стоимость материалов, предоставленных ПРООН для борьбы с COVID-19 в Абхазии, достигла 130 000 долларов США.
Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. В связи с ростом случаев заражения COVID-19, выявленных в Абхазии, Программа Развития ООН (ПРООН) 15 августа 2020 г. доставила в Гудаутскую больницу новую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также сопутствующие товары на общую сумму 26 200 долларов США.
Эта партия гуманитарной помощи включает 2000 биозащитных комбинезонов, 140 респираторных масок N95, 20 инфракрасных термометров, 10 000 нитриловых перчаток разных размеров, 4 000 бахил, 300 литров дезинфицирующего средства для рук, 250 литров дезинфектанта, 10 дезинфицирующих ковриков и 250 литров антибактериального мыла для рук.
По данным Минздрава Абхазии, на 16 августа в республике зарегистрировано 189 случаев COVID-19, из которых 3 человека умерли и 69 выздоровели. В настоящее 21 инфицированный пациент проходит лечение в Гудаутской больнице,
Это уже пятая партия медицинских товаров, доставленных ПРООН в Абхазию с начала пандемии.
Финансирование данной поставки было предоставлено Агентством США по Международному Развитию (USAID) и ПРООН, через Целевой Фонд OOH по реагированию и восстановлению при COVID-19.
Общая стоимость медицинских изделий для лечения COVID-19, предоставленных ПРООН Абхазии, составила 130 000 долларов США.
Предыдущие поставки были осуществлены в марте, апреле, мае и июне при финансовой поддержке ПРООН, USAID и Европейского Союза.
ПРООН также продолжает проводить тренинги по COVID-19 для медицинского персонала в больницах Абхазии. В рамках программы, финансируемой USAID, ПРООН установила оборудование для видеоконференц-связи в 11 различных медицинских учреждениях: Гудаутской больнице, Республиканской больнице, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Санитарно-эпидемиологической службе и в семи районных больницах. ИКТ-оборудование предназначено для того, чтобы медицинские работники могли обращаться за советом к международным специалистам и участвовать в онлайн-тренингах и консультациях по новым протоколам лечения COVID-19 и другим медицинских вопросам.
В настоящее время ПРООН использует данную систему для проведения онлайн-курсов, разработанных и проводимых международными экспертами по таким темам, как управление больницами, а также по лабораторному тестированию и диагностике COVID-19.
Последнее от
- К ПРЕЗИДЕНТУ НА ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ПРИШЛО БОЛЕЕ 50 ГРАЖДАН
- ДУЭТ "PIANO DUO" ПОСВЯТИТ СВОЙ КОНЦЕРТ ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
- ЧЕТЫРЕ ЮРИСТА УСПЕШНО СДАЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
- В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК
- МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПРОСИТ О ПОМОЩИ – НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ