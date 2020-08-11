ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 8 БОЛЬНЫХ COVID-19
Сухум. 17 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 94 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 8 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 22 пациента, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 20 человек. Средней тяжести трое, тяжелый один пациент, детей – двое.
Амбулаторных (на самоизоляции) выздоровевших пациентов за период с конца июля (начало новой вспышки COVID-19 в Абхазии) и по сегодняшний день 8 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 197 человек. Из них 77 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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