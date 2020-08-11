ГУДАУТСКИЙ КОВИДЦЕНТР ЖДЕТ ВОЛОНТЕРОВ
Сухум.17 августа 2020. Абхазия Информ. Гудаутский Ковидцентр ждёт волонтеров и всех кто готов помочь. Об этом сказала в эфире абхазского радио АГТРК начальник лечебного управления Минздрава Абхазии Саида Делба.
Она уточнила, что наиболее востребованы сегодня средний и младший медперсонал в возрасте от 20 до 50 лет.
Необходимы волонтеры дезинфекторы, предпочтительнее мужчины. Поскольку есть определенные физнагрузки.
По словам Делба, предусматривается оплата для тех кто будет работать по соглашению.
«Понятно, что волонтерство предусматривает бесплатную помощь, но если люди хотят приехать и не могут позволить себе длительное время осуществить этот вид деятельности, то мы можем заключать договор между Минздравом и этим человеком для оплаты труда на определенных условиях», – сказала Саида Делба.
Минздрав Абхазии готов принимать на работу в Ковидцентр людей с медобразованием, поскольку без соответствующего образования волонтеры не смогут в нем работать.
Если волонтеры готовы работать санитарами, то они могут быть без медобразования, но остальные работники по забору биоматериала должны иметь хотя бы среднее медицинское образование.
Ковидцентр также нуждается в водителях со своими транспортными средствами, которые могут осуществлять перевозку врачей, среднего и младшего медперсонала из Сухума до Гудаутской больницы.
«Ковидцентр ждёт всех, кто готов помочь», – сказала в заключение Саида Делба.
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