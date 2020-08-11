ГУДАУТСКИЙ КОВИДЦЕНТР ЖДЕТ ВОЛОНТЕРОВ

Сухум.17 августа 2020. Абхазия Информ. Гудаутский Ковидцентр ждёт волонтеров и всех кто готов помочь. Об этом сказала в эфире абхазского радио АГТРК начальник лечебного управления Минздрава Абхазии Саида Делба.

Она уточнила, что наиболее востребованы сегодня средний и младший медперсонал в возрасте от 20 до 50 лет.

Необходимы волонтеры дезинфекторы, предпочтительнее мужчины. Поскольку есть определенные физнагрузки.

По словам Делба, предусматривается оплата для тех кто будет работать по соглашению.