ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ МЕДИКАМ

В дополнение к помощи, оказанной ЮНИСЕФ Абхазии по линии COVID-19в мае 2020г. вторая партия средств индивидуальной защиты СИЗ прибыла в Абхазию в августе текущего года. Если первая партия СИЗ была поставлена в ключевые городские и районные детские поликлиники, а также родильные дома и отделения во всех районах Абхазии для содействия в предоставлении основных услуг детям и беременным женщинам, то вторая поставка осуществилась непосредственно в Родильное отделение Республиканской больницы, Центральную районную больницу г. Гудаута, которая является специализированным лечебным учреждением для лечения пациентов с COVID-19 в Абхазии, и районные СЭСы.

Ключевое внимание также уделено первичному звену системы здравоохранения (ФАПы, сельские и школьные медпункты), и значительная часть партии на данный момент распределяется в медицинские пункты согласно спискам районных ЦРБ, к которым они прикреплены.

Помимо медицинских учреждений, средства защиты были переданы в учреждения и организации социальной сферы, включая все районные отделения Службы социальной̆ поддержки детей̆ и семей̆ при Министерстве социального обеспечения и демографической политики, БОО «Киараз», БФ «Ашана», ОБО «Панорама», центры развития ребенка, осуществляющие реабилитацию и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в Ткуарчале, Гале, Очамчыре и Гудауте.

Одновременно, при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в июне-августе 2020г. были проведены тренинги для медицинского персонала по профилактике инфекций, инфекционному контролю (ПИИК) и грамотному и эффективному использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также тренинги для социальных работников по психо-социальной помощи уязвимым категориям детей и семей в условиях коронавирусной пандемии. Таким образом, как вклад в повышение соответствующих знаний и навыков, так и поставки СИЗ позволяют создать условия для качественного оказания своевременной помощи населению на местах.

В целом, 29 тысяч медицинских масок, 58 тысяч хирургических перчаток, 500 халатов, 655 литров жидкого мыла, 670 литров антисептического средства для рук, 1085 литров универсального дезинфицирующего средства для обработки поверхностей, 80штук бесконтактных термометров было завезено в Абхазию в рамках второй поставки ЮНИСЕФ.

В связи с возобновлением работы детских образовательных учреждений после снятия карантинных мер Детским Фондом ООН также были закуплены и переданы в детские сады Абхазии и ряд учреждений досуга дезинфицирующие наборы и бесконтактные термометры.

Все закупы осуществлены за счет собственных средств ЮНИСЕФ, а также при финансовой поддержке Шведского Агентства по Международному Развитию (SIDA) и Правительства Великобритании (DFID). Общий объем средств, затраченных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на закупы предметов первой необходимости в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в Абхазии, составил около 3 500 000 рублей, включая весь объем поставок, оказанных ЮНИСЕФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) планирует продолжить работу по направлению оказания гуманитарной помощи Абхазии в свете коронавирусной инфекции, а также обновлению знаний работников в сфере образования, медицины и социальной защиты населения.