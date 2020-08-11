КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕРИЛА ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ. 17 августа вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган с рабочей поездкой посетила Гагрский район.

Она проинспектировала переходящие объекты Инвестпрограммы 2017-2019 гг., работы на которых были завершены. В частности, Кристина Озган посетила Гагрскую среднюю общеобразовательную школу №1 и канализационную насосную станцию (КНС) №4.

Также вице-премьер проинспектировала восстановительные работы колоннады в Гагрском приморском парке. Работы на этом объекте находятся на завершающей стадии.