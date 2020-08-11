ТОВАРООБОРОТ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА НА ДВА МИЛЛИАРДА МЕНЬШЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В ходе совещания председатель ГТК привёл данные внешнеэкономической деятельности за 7 месяцев, а также суммы бюджетных начислений по разным видам таможенных платежей.

Так, товарооборот республики на 1 августа зафиксирован на сумму 13 млрд 823 млн рублей при плановой цифре 15 млрд 897 млн рублей. Импорт совершён на сумму 10 млрд 54 млн рублей, а экспорт на 3 млрд 768 млн рублей.

«Товарооборот за семь месяцев 2020 года на два миллиарда меньше плановых цифр. Однако фактический экспорт и импорт на уровне аналогичного периода 2019 года», – констатировал Инапшба.

Он пояснил, что за счёт увеличения объемов некоторых экспортируемых видов товара в этом году 2020 год по показателям товарооборота превзойдёт предыдущий.

Кроме того, есть товарные позиции, экспорт которых в 2020 году превышает импорт, либо они полностью импортозамещены и экспортируются в крупных объёмах.

Так, к примеру, экспорт клубники за 7 месяцев 2020 года увеличился на 39 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объём вывезенной ягоды по данным на 1 августа составил 274 тонны, а за весь 2019 год – 13 тонн.

На одной из лидирующих позиций по экспорту находятся и томаты, объём экспорта которых за 7 месяцев 2020 года составил 740 тонн, при импорте 184 тонны. Экспорт за аналогичный период 2019 года – около 500 тонн.

Уровень экспорта ореха за 7 месяцев 2020 года уже равен уровню годового периода предыдущего года и составляет около 364 тонны. Экспорт ореха за 7 месяцев в 2019 году был осуществлён в объёме 13 тонн.

Что касается импортных и экспортных таможенных платежей за 7 месяцев 2020 года общая сумма начислений составила 938 млн рублей при плане 1 млрд 107 млн рублей.

«Начисления по акцизному налогу составили 102 млн рублей, 107 млн рублей – сборы за импорт, 237 млн рублей – таможенная пошлина за импорт. Платежи по налогу на добавленную стоимость от ввозимых товаров составили 425 млн рублей при плане 510 млн рублей», – проинформировал Инапшба.

В завершение встречи Александр Анкваб и Гурам Инапшба обсудили вопросы импортного и экспортного оформления товаров, формат работы таможенных брокерских компаний, их тарифную политику и др.