Всего по городу работают три бригады, две в головном офисе и одна в Новом районе.

Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ. Из-за закрытия инфекционной и городской клинической больниц в Сухуме станция «Скорой помощи» работает в условиях эпидемиологической обстановки с двойной нагрузкой. Об этом в эфире Абхазского радио сказал главный врач станции Скорой помощи г. Сухум Аслан Джопуа. (Инфекционная больница и городоская клиническая больницы закрыты из-за вспышки короновируса. – АИ).

Главный врач станции Скорой помощи Аслан Джопуа обратился к горожанам с просьбой не возмущаться и не раздражаться при тщательном опросе диспетчера о состоянии здоровья нуждающегося в медпомощи. Все звонки, поступающие на пульт скорой помощи обязательно отрабатываются.

«Пусть не обижаются наши граждане на сотрудников скорой помощи и с пониманием относятся к детальным вопросам диспетчера. Врачи и фельдшеры должны иметь максимально больше информации, чтобы уточнить, что происходит с пациентом, для оказания соответствующей помощи и определения дальнейших действий», – подчеркнул главврач.

Он отметил, что кроме короновируса, к сожалению, люди не перестали страдать другими заболеваниями, происходят и ДТП, и др.

«Врачи скорой работают строго по схеме Санэпидемстанции (СЭС). Помимо вызовов врачи занимаются и доставкой ковидных больных из Сухума и Сухумского района на госпитализацию в Гудаутский ковидцентр. В сухумской «неотложке» нет специализированной бригады, этим занимаются врачи и фельдшеры, которые дежурят в эту смену. В таком случае бригада экипируется в защитные костюмы, маски, перчатки. По приезду в Гудаутский госпиталь они снимают защитную экипировку, затем это все утилизируется. Дезинфекционную обработку проходят все люди и автомобиль», – подчеркнул Аслан Джопуа.

По словам работников станции скорой неотложной помощи в последнее время участились звонки с пожеланиями здоровья и благополучия всем врачам.